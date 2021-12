Sacan al personaje de Chris Noth de la serie ‘The Equalizer’ tras acusaciones por abuso sexual

Chris Noth ya no formará parte de la serie ‘The Equalizer‘ de CBS, a raíz de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Universal Television y CBS anunciaron conjuntamente el lunes que Noth deja de ser parte de la filmación “con efecto inmediato”.

Noth interpretaba a un exdirector de la CIA en ‘The Equalizer’, protagonizada por Queen Latifah.

¿Cuántas mujeres acusan a Chris Noth de abuso sexual?

La semana pasada, dos mujeres acusaron al actor de dos incidentes separados que ocurrieron en 2004 y 2015, el primero en Los Ángeles y el segundo en Nueva York, según un artículo publicado por el diario The Hollywood Reporter.

No obstante, hace unos días se sumó un tercer caso de acusación contra el también actor de ‘Sex and the City’, este se trata de un personaje público, Zoe Lister-Jones, quien posteó, además, en su perfil de Instagram.

¿Qué dice Noth al respecto?

Chris Noth habló sobre el tema para la cadena CNN y no negó los encuentros con las dos primeras mujeres, pero afirmó que fueron “consensuados”.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días – no siempre significa no – esa es una línea que no crucé”, dijo Noth.

Actrices de ‘Sex and the City’ hablan sobre las acusaciones a Chris Noth “Mr. Big“