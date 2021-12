Miguel Bosé arremete nuevamente contra las vacunas: “Nos quieren matar”

Luego de estar un tiempo alejado de los reflectores, Miguel Bosé reaparece y vuelve a causar polémica por su postura hacia las vacunas contra el Covid-19, y es que según el cantante “nos quieren matar a todos” con ellas.

Lo anterior lo dijo el cantante durante el programa argentino A24.

“Estoy del lado de la verdad y la verdad es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia”, declaró.

“Los gobiernos no nos quieren, los gobiernos no nos protegen. Es toda una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre”, dijo Bosé, quien agregó “me atacan día y noche, me encierran, me secuestran, niegan mi profesión por 2 años”, apuntó.