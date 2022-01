Sabrina Sabrok sufre parálisis facial por aplicación de bótox

La actriz de cine para adultos, Sabrina Sabrok ha protagonizado varias polémicas por su cruda honestidad como confesar que no es una buena madre y dejar al cuidado de su padre a su hija con autismo, hasta la violencia que vivió por parte de su pareja y todas las cirugías a las que se ha sometido.

Recientemente ofreció una entrevista para el programa ‘Venga la alegría’ donde dio a conocer las consecuencias que ha vivido por una mala práctica que tuvo tras una mala aplicación de bótox.

Fue para el programa de fin de semana de ‘VLA’, que Sabrina dio detalles de lo que le sucedió.

“Estuve viviendo en Estados Unidos y buscando cirujanos que me inyectaran así mucho labio mucho todo, y generalmente no encontraba hasta que encontré una enfermera que se ofreció a ponerme mucho, pero yo no sabía que me podía tocar algún nervio o algo” y agregó que al llegar a México se dio cuenta de su parálisis.