Recolector de basura se viraliza por hacerlo disfrazado de Gene Simmons de Kiss

Rendir un homenaje a tu ídolo y que te responda es algo que las redes sociales nos han regalado, gracias al alcance que tienen y recientemente se ha viralizado un vídeo de un hombre recolector de basura usando el maquillaje de Gene Simmons de Kiss.

Lo interesante del clip es que el mismo músico ha compartido el vídeo en el que aparece al empleado gritando a los vecinos “la basura, la basura” al ritmo del famoso tema “I was made for loving you”.

En el vídeo aparece Rodrigo caracterizado como ‘The Demon’, el ‘alter ego’ de Gene Simmons sobre los escenarios.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022