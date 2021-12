Roberto Palazuelos anuncia su retiro de su carrera artística

Desde hace mucho tiempo, Roberto Palazuelos ha mostrado su interés por ocupar un puesto político y al parecer llegó el momento para que lo haga pues en una reciente entrevista con los medios de comunicación dio a conocer que se retirará de su carrera artística.

Fue en su encuentro con la prensa, que Roberto Palazuelos dio a conocer los últimos proyectos que tiene en puerta y que serían todos en los que participará, ya que las encuestas lo colocan como uno de los favoritos en Quintana Roo y quiere dedicar todo su tiempo a la gobernatura del estado.

“Este roro ya se les va porque tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo, toda vía no tengo el partido, no sé por dónde me voy a ir, pero se va a definir todo esta misma semana, tal vez sea ya la despedida de mi carrera artística, si soy candidato y gano por el respeto a la gobernatura ya no regresaré a los foros ni a los escenarios y me dedicaré a trabajar por mi estado”, detalló.