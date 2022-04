Robert Downey Jr. sorprende con su cambio físico

Sin duda alguna Robert Downey Jr. se ha convertido en uno de los actores favoritos del Universo Cinematográfico de Marvel, tras interpretar por más de 10 años a Tony Stark en sus películas de Iron Man y todas las que siguieron de ‘Avengers’.

En sus recientes publicaciones de Instagram, sorprendió a sus más de 52 millones de seguidores al aparecer con un radical cambio físico.

Fue desde este inicio de semana que Robert compartió una fotografía promoviendo una colección de playeras de la asociación ‘FootPrint Coalition’, con la que el actor busca financiar a los científicos mientras investigan tecnologías y soluciones sostenibles para preservar el planeta.

En los comentarios sus seguidores no dudaron en expresar su sorpresa por cómo luce Robert: “Se ve muy diferente”, “Abuelo no tengo dinero”, “Ese no se parece a Tony Stark”, “Nuestro oro se está poniendo viejo”, “Es dificil verte envejecer”, “Se ve tan delagado”, son algunos de los comentarios.

Finalmente, este viernes el actor de 57 años compartió otro vídeo promoviendo la venta de sus playeras, que tienen impreso su propio pie y que lanzó a la venta en celebración del ‘Día de la Tierra’.

Fanáticos del actor, explicaron que su delgadez se debe a que está rodando la cinta ‘Oppenheimer’, donde interpretará a Lewis Strauss, exsecretario de comercio de Estados Unidos, el filme relata la historia del científico que desarrolló la primera bomba atómica, proyecto dirigido por Christopher Nolan.

Otros seguidores de Robert Downey Jr. argumentan que las canas es el color natural de su cabello.

