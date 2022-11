Robert Downey Jr. aparece rapado y se viraliza en redes sociales

Fue el mismo Robert Downey Jr. quien compartió las imágenes de su nuevo look que ha sorprendido a todos los usuarios de redes sociales y también a sus más fieles seguidores que han seguido su carrera, la cual subió como la espuma desde que protagonizó ‘Iron Man’.

Sin duda alguna, el actor quiere dejar claro que su etapa como Tony Stark ha terminado y quiere despojarse completamente del personaje, desde hace medio año el interprete sorprendió a sus seguidores de Instagram al lucir más delgado y dejando sus canas al natural.

Por su puesto que el papel de Tony le exigía demasiado al actor, quien se había caracterizado por un porte elegante en el que su barba de candando y su cabello arreglado eran parte de su look día a día, pero llegó su retirada de Marvel, tras un largo periodo de tiempo que el actor simplemente se relajó y dejó el look.

Su apariencia física ha sido evidente y comentada desde abril de este año y ahora vuelve a sorprender al aparecer completamente rapado, a través de su cuenta verificada de Instagram donde compartió las imágenes de su nuevo look.

Estas son otras postales que han aparecido en redes sociales que han sido comentadas por usuarios de otras plataformas, sorprendidos por el gran cambio físico del actor.

Thank you @RobertDowneyJr. There was no one else who could have inducted us in to the @rockhall with as much heart and wit as you 🙏🏻🎸 pic.twitter.com/II8Zi0yjdW

— Duran Duran (@duranduran) November 8, 2022