Así le rindieron homenaje a Bob Saget tras su muerte

Este domingo falleció el comediante conocido por su papel de Danny Tanner en la serie ‘Full House’ Bob Saget, a los 65 años en el hotel ‘Ritz-Carlton’ de Orlando.

De acuerdo a los primeros reportes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange de Florida, aseguró que Saget fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Orlando, y que “los detectives no encontraron señales de juego sucio o uso de drogas en este caso”.

Después de que se diera a conocer la noticia amigos y compañeros del actor manifestaron sus condolencias y John Stamos fue uno de los primeros en rendirle tributo a través de sus redes sociales.

“Estoy abatido. Destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby”, escribió Stamos.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

Las gemelas Olsen, Mary Kate y Ashely también manifestaron su sentir.

“Bob era el hombre más cariñoso, compasivo y generoso. Nos entristece profundamente que ya no esté con nosotros, pero sabemos que seguirá estando a nuestro lado para guiarnos con tanta gracia como siempre lo ha hecho”.

Mary-Kate and Ashley Olsen on death of Bob Saget: "Bob was the most loving, compassionate and generous man. We are deeply saddened that he is no longer with us but know that he will continue to be by our side to guide us as gracefully as he always has.” https://t.co/kHSE3o3WmT pic.twitter.com/rPueVfgP7N — ABC News (@ABC) January 10, 2022

Por su parte Candace Cameron Bure, quien le dio vida a una de sus hijas en “Full House”, escribió: “No sé qué decir”. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo quise mucho”.

I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much. — Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022

Dave Coulier escribió en su cuenta de Instagram: “Nunca te voy a dejar ir hermano. Te amo”.

Recientemente Saget, compartió su última publicación en Instagram expresando su alegría por regresar a la comedia.

“Bueno, me encantó el programa de esta noche @pontevedra_concerthall en Jacksonville. Muy buena audiencia. Mucha positividad. También sucedió anoche en Orlando anoche en el Hard Rock Live. Audiencias muy agradecidas y divertidas. Gracias de nuevo a @comediantimwilkins por abrir. No tenía idea de que hice un set de dos horas esta noche. Regresé a la comedia como cuando tenía 26 años. Creo que estoy encontrando mi nueva voz y amando cada momento. Bien, nos vemos en dos semanas el 28 y 29 de enero @pbimprov con mi hermano @therealmikeyoung. Y revise BobSaget.com para ver mis fechas en 2022. Iré a todas partes hasta que obtenga la foto especial. Y luego probablemente seguir adelante porque soy adicto a esta mierda. Tranquilízate”.

Hombre muere al saltar torniquetes del metro

Reportan la muerte de Betty White a los 99 años de edad