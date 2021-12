Reportan la muerte de Betty White a los 99 años de edad

A solamente unos días de que la icónica y emblemática comediante, Betty White cumpliera 100 años, acaban de anunciar su muerte.

La noticia fue confirmada esta viernes por su representante para la revista People, la cual incluso, le dedicó el número especial de enero por su próximo cumpleaños, que sería celebrada el próximo mes el día 17.

Betty Marion White nació el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois, comenzó su carrera de entretenimiento en la radio a fines de la década de 1930 y en 1939 había hecho su debut televisivo cantando en un canal experimental en Los Ángeles.

White ganó los premios Emmy a la mejor actriz de reparto por su papel en 1975 y 1976. Ganó otro Emmy en 1986 por The Golden Girls, una comedia de situación sobre cuatro mujeres mayores que viven juntas en Miami y que presentaba un grupo demográfico por edades que rara vez se destaca en la televisión estadunidense.

Así se han despedido en redes de la gran estrella.

The world looks different now. She was great at defying expectation. She managed to grow very old and somehow, not old enough. We’ll miss you, Betty. Now you know the secret. pic.twitter.com/uevwerjobS

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 31, 2021