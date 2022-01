Hombre muere al saltar torniquetes del metro

Un hombre de 28 años se rompió el cuello cuando intentó brincar los torniquetes del metro en Nueva York.

De acuerdo a Daily News, el sujeto fue identificado como Christopher de la Cruz, quien ingresó a la estación Forest Hills-71st Avenue, que se encuentra en Queens, el pasado domingo 2 de enero por la mañana.

Al menos en cuatro ocasiones el hombre intentó brincar los torniquetes sin éxito, cuando en su último brinco se rompió el cuello, lo que le ocasionó la muerte. Según los reportes, Christopher se dirigía a su trabajo, era padre de una niña de 4 años y fue declarado muerto en la escena.

A través de las redes sociales se ha filtrado el vídeo de las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en el que el joven pierde el equilibrio y golpea su cintura con un brazo del torniquete, lo que le provocó que cayera de espaldas y recibe un fuerte golpe en la cabeza. Aunque se declaró la muerte por romper su cuello, la autopsia aún está por realizarse.

This poor guy in Queens trying to jump a subway turnstile & breaking his neck & dying is insane 😮 OMG pic.twitter.com/mgkXzw1Ezu

— ERZEN KRIVCA (@ERZEN) January 3, 2022