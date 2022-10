Amaia Montero preocupa a sus fans por publicar esta fotografía en Instagram

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram que la ex Oreja de Van Gogh preocupó a sus seguidores al publicar una preocupante fotografía.

El nombre de Amaia Montero se hizo tendencia después de que la cantante compartiera una fotografía en Instagram la cual preocupó a sus fanáticos, además de la fotografía que compartió la cantante preocupó por los mensajes que ha compartido.

Este jueves, Amaia Montero compartió una selfie en su cuenta de Instagram en blanco y negro, sin maquillaje y despeinada, aunque al principio recibió halagos por compartir una imagen sin filtros después de unos minutos sus seguidores mostraron su preocupación por la interprete.

Minutos después las alertas se encendieron cuando comentó en su publicación: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”, su preocupación se elevó cuando Amaia compartió una parte de su canción “La boca del lobo”, que estrenó en 2018.

Amaia aha recibido toda clase de comentarios al respecto, incluso hay quienes piensan que la cuenta de la cantante fue hackeada y han querido perjudicar su imagen,

“O hackearon la cuenta o alguien que puede debe ir a abrazarla”, “Esa foto la hicieron para perjudicarla y siento que esta editada”, “Es evidente que gente con un mal corazón te hackeo la cuenta”, “Han tenido que hackear la cuenta…… estoy segura”, son los comentarios al respecto.

