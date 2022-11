Revelan nuevos detalles del estado de Amaia Montero

Después de que la cantante española preocupara a sus más fieles seguidores, revelan que va mejorando su estado de salud.

Fue hace un mes, cuando Amaia Montero, causó preocupación entre sus fans tras compartir una imagen acompañada de un mensaje, en su cuenta verificada de Instagram.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, sin embargo, una fuente cercana ha revelado que la cantante, “va mejor y está bien”, y que está etapa la vive en compañía de su hermana Idoia, su mamá Pilar Saldías y un “ejército de amigas”, quienes la protegen y cuidan.