Otra vez reportan fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Usuarios reportan fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp. Y es que, como de costumbre, todos corrieron a Twitter a informarse sobre la caída de estas redes.

Según el portal DownDetector, los propios internautas fueron los encargados de darse cuenta que la aplicación de mensajería estaba fallando.

“Los informes de los usuarios indican que Whatsapp está teniendo problemas. http://downdetector.com/status/whatsapp/ RT si también tienes problemas #Whatsappdown”, indica el portal.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 12:05 PM EST. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) November 19, 2021

Según varias quejas, los problemas se detectaron al tratar de enviar textos o audios, pues estos tardaban en salir o simplemente no lo hacían.

Por otra parte, la rama fundamental de la ahora llamada Meta: Facebook, comenzó a mostrar inconvenientes a las 10:37 am.

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown — Downdetector (@downdetector) November 19, 2021

Y poco después, el mismo DownDetector alertó sobre las deficiencias de Instagram.

User reports indicate Instagram is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) November 19, 2021

