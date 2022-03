Regina Blandón furiosa con la prensa por cuestionar a Alessandra Rosaldo sobre Eugenio Derbez

Después del escándalo que involucró a Eugenio Derbez, que se originó por un comentario en Twitter, Regina Blandón reaccionó en la plataforma, defendiendo al actor y comediante de los señalamientos que realizaron sobre un supuesto abuso.

Ante los hechos, la prensa abordó a Alessandra Rosaldo en el aeropuerto de la Ciudad de México quien también defendió a su esposo de los señalamientos.

Pero molesta debido a que los reporteros de espectáculos le cuestionaron sobre el tema frente a su hija Aitana, ahora los medios de comunicación se acercaron a Regina Blandón y furiosa respondió.

“No voy a hablar con gente que tergiversó todo lo que pasó, porque dijo, supuesto no sé qué, fueron a preguntarle a Alessandra al aeropuerto con su hija junto y me parece de muy mal gusto y amigos de la prensa no sé quien estaba ahí, pero eso no se hace, estuvieron más abajo de un troll porque el troll dijo: ‘Nada más falta que Regina salga…’ y yo salí a defender algo, estoy muy emp$#% agarraron una palabra para agarrar clicks”, respondió.