Reaparece Luis De Llano y asegura que no se arrepiente de nada

Después de una larga ausencia en los medios Luis De Llano reapareció para hablar de la denuncia que Sasha Sokol realizó el pasado 8 de marzo sobre el abuso sexual que sufrió el productor, al mantener una relación cuando ella solamente tenía 14 años.

La denuncia que realizó Sasha fue por daño moral, con la que busca que el productor ofrezca una disculpa pública y además el pago de una indemnización.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Luis de Llano aseguró que no va a llegar a un acuerdo con la cantante, que se siente tranquilo pues mencionó tener el apoyo de sus amigos y familiares en este proceso.

“No voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, ustedes la prensa”, respondió el productor.

Además fue cuestionado si siente arrepentimiento por haber mencionado en una entrevista que mantuvo una relación con Sokol cuando él casi tenía cuarenta años y ella era una menor de edad y dijo que no.

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera… Estoy muy orgulloso de quién soy y el que nada debe, nada teme”.

También negó los rumores sobre su supuesta separación y agregó que no cree que la denuncia llegue a los tribunales, pero tampoco piensa en denunciar por difamación pero que sí se defenderá.

“Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada porque yo no hice nada, según yo y según mucha gente” señaló.

