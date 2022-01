Eduin Caz asegura que sufrió discriminación en un parque de diversiones en Estados Unidos

El vocalista de Grupo Firme, vuelve a generar polémica en redes sociales después de que compartiera su experiencia en un parque de diversiones en Estados Unidos, asegurando que sufrió discriminación por ser mexicano.

Fue a través de sus historias breves de Instagram, que Eduin Caz compartió esta desagradable situación en Six Flags de California, de acuerdo a lo dicho por el cantante, un elemento de seguridad lo discriminó.

“Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío, ibamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos, un (elemento de) seguridad lo miró, le tomamos foto y todo, me dijo a las 8 te lo doy, que quedé, yo me tenía que ir temprano, estuve todo el día en Six Flags, sin hacer nada… me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio”, relató el cantante.