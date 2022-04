Surge video de la reacción de Alec Baldwin al enterarse de la muerte de Halyna Hutchins

Fue en octubre del año pasado cuando Alec Baldwin le disparó a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película ‘Rust’ y ahora han salido a la luz videos sobre el rodaje de la película donde ocurrió el trágico momento.

Un clip que se ha viralizado en redes sociales es cuando el actor se entera de la muerte de la directora. En el video se muestra la reacción que Alec Baldwin tuvo cuando se enteró de la muerte de Halyna Hutchins, después de que una mujer le da la noticia.

De acuerdo a medios locales la grabación fue expuesta por la policía del condado de Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos.

En el clip aparece Alec Baldwin usando una playera negra y escuchando atentamente lo que dos mujeres le dicen: “Tengo muy malas noticias, no lo logró”, se escucha en la grabación, a lo que el actor reacciona con una exclamasión de sorpresa: “¡No!” y se lleva la mano a la boca, sin palabras, el actor se lleva posteriormente la mano al pecho y después se toca la frente.

Después de unos minutos de estar en estado de shock, el actor vuelve en sí para responder a las indicaciones de los policías que se encuentran en la misma sala.

Alec Baldwin's reaction to being told that cinematographer Halyna Hutchins had died after being shot by the prop gun he used pic.twitter.com/shW8dOHohF

— A.BAYRAM (@AlianaBayram) April 27, 2022