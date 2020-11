Protagonista de ‘Precious’, Gabourey Sidibe, se compromete

Gabourey Sidibe, protagonista de ‘Precious’ confirmó hace unas horas que se había comprometido oficialmente con su novio Brandon Frankel.

En la publicación, la actriz compartió un vídeo junto a su novio y dio a conocer su hermoso y enorme anillo de compromiso que le entregó su ahora prometido.

“Es extraño que la gente piense que ya estamos casados, pero creo que es porque es muy fácil ver nuestros corazones y mutuas intenciones. Mi mejor amigo me propuso matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido, el humano más dulce que existe”, se lee al pie del vídeo.

Agradeció todo lo que ha aprendido junto a él y por supuesto, se siente emocionada por esta nueva etapa en su vida con el mejor hombre del mundo.

Mientras tanto, el ahora prometido de la actriz compartió una fotografía junto a Sidibe y al pie de la fotografía dedicó románticas palabras.

““Le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y ella dijo ¡Sí! Estoy muy emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más asombrosa, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría imaginar una vida sin ti. Formamos el mejor equipo, y hacemos que todo sea divertido y memorable. Eso me gustó, así que le di el anillo. Te amo hasta la luna y más allá”, se lee en el mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram.