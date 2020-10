Profesor critica a alumno por no tener cámara para tomar clases

Esta pandemia no solo ha puesto aprueba la capacidad de los maestros para comunicarse con sus alumnos, si no la falta de empatía que hay para realizar las tareas, ya que no todos los alumnos cuentan con el material para tomar clases.

Durante este día se dio a conocer a un profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur de la UNAM, quien critica y humilla a uno de sus alumnos, ya que este no podía acceder a su cámara, porque estaba rota.

Lejos de entender este momento, el profesor que fue identificado como Jorge Santijeral Oaxaca, afirma que no tiene sentido que el alumno curse su clase si no tiene los elementos para poder encender su cámara.

“Entonces que sentido tiene que tomen clase si no pueden tener los elementos (…) ese rollo ya sale sobrando, los pobres ya se quedaron”, sentencia.

El vídeo ha causado gran indignación entre jóvenes y adultos, quienes han tenido que lidiar con el hecho de que no todos pueden acceder a una computadora, Internet y por supuesto, un lugar para estudiar y pocas veces son comprendidos.