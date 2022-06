Presidente del Barcelona asegura que Gerard Piqué está sufriendo por Shakira

La polémica que rodea al futbolista, después de que Shakira confirmara su separación con Piqué y a pesar de que fue visto con quien sería su nueva novia, unas declaraciones de Joan Laporta han sorprendido a los usuarios de las redes sociales.

Y es que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, declaró inesperadamente que al parecer Piqué no tiene el futuro asegurado, pues está sufriendo mucho por Shakira.

Estas declaraciones surgen después de que surgiera un video en el que aparentemente la colombiana no deja entrar Piqué a su casa.

Estas declaraciones las realizó Laporta y revistas como ‘¡Hola!’ y ‘Caras’, las han recogido en las que el presidente del Barcelona da a entender que Piqué no la está pasando nada bien.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, son las declaraciones recopiladas por estos medios de comunicación.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, aseguró Laporta.

Captan a Gerard Piqué con su nueva novia de 22 años