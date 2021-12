Poncho De Nigris sufre accidente en la carretera

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram, que Poncho De Nigris compartió que la madrugada de este sábado sufrió un accidente en la carretera, debido a que el conductor que manejaba la camioneta donde viajaba se había quedado dormido.

En las historias breves de la plataforma explicó que estaba viajando con unos compañeros hacia Saltillo, incluso compartió detalles posteriores al incidente en el que recalcó que estaban vivos de milagro.

“En la madrugada tuvimos un accidente en la carretera Saltillo/Monterrey. El chofer se quedó dormido, chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro con la cantidad de tráilers que venían a alta velocidad. Gracias a Dios todos estamos bien. Sólo fue el susto y el milagro de que no nos pasara nada, una de las carreteras más peligrosas de México. Gracias por la nueva oportunidad. Me voy a ausentar por hoy porque se me fue la energía en el choque y el susto, y apenas lo estoy asimilando”, escribió De Nigris.