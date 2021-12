Alejandro Fernández rompe en llanto en su primer concierto, tras la muerte de su padreEl

Fue hace una semana cuando la muerte de Vicente Fernández impactó al mundo del espectáculo dejando un vacío en su familia y en su más reciente concierto Alejandro Fernández volvió a romper en llanto en medio de un concierto.

A pesar de pasar por una pena tan fuerte como la pérdida de su padre, Alejandro Fernández ha cumplido de manera responsable con su gira ‘Hecho en Mexico Tour 2021’, que incluso un día antes de que falleciera el ‘Charro de Huentitán’ demostró su profesionalismo y ofreció un concierto totalmente roto por el estado critico en el que se encontraba su padre.

Fue durante el concierto que ofreció este viernes en el Auditorio Telmex de Guadalajara que Fernández dedicó unos minutos para rendirle tributo a su padre.

“Quiero que sepan que la última vez que mi padre pisó un escenario fue justamente aquí, el Auditorio Telmex. Celebremos su vida y su música con un aplauso que llegue hasta el cielo”, mencionó el Potrillo.

Eso no fue todo, en algún momento de su presentación, Alejandro no pudo contuvo las lágrimas cuando su hijo interpretó “El tiempo no perdona”, canción que su abuelo Vicente Fernández le pidió que grabara,

La noche fue tan importante para Alejandro Fernández, que incluso compartió en su cuenta oficial de Instagram unas palabras sobre su experiencia.

“Ayer fue el primer show desde uno de los momentos más determinantes de mi vida… Y no se me ocurre un mejor lugar para haberlo hecho que en mi Guadalajara hermosa.Gracias a mi familia, a mi gente y a Dios por todas las bendiciones que, a pesar de las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, siempre hacen llegar a mi vida. Soy el más afortunado por contar con ustedes. Aquí un poco de la 1era noche de #AFHechoEnMexico en el último escenario que pisé junto a mi viejo. Nos quedan dos más”, escribió en la descripción de la siguiente publicación.

