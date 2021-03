Piden justicia para Victoria, salvadoreña que murió sometida por policías

El 28 de marzo, un vídeo de varios agentes de la Dirección municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, sometiendo a una mujer hasta causar su muerte en la vía pública comenzó a circular en la red y ha provocar múltiples críticas e indignación.

Autoridades confirmaron que los policías, fueron separados de su cargo y presentados ante la Fiscalía General de Quintana Roo.

El Presidente Municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, difundió un vídeo condenando la violencia contra las mujeres y confirmó que no tolerará estos actos, asegurando que castigarán a los responsables.

Aparentemente, los policías llegaron a la colonia Tumben Ka, para atender un reporte de “alteración del orden público”, sin embargo, uno de los policías sometió a la mujer con una rodilla sobre la espalda, terminando con la vida de Victoria Salazar, quien tenía dos hijas y permanecía en el país con una visa de ayuda humanitaria.

Hasta ahora no han confirmado que sucederá con los policías, autoridades investigan el asesinato de Victoria como homicidio, y miles de internautas piden justicia.

Habitantes de Tulum han destacado que todos los días hay miles de extranjeros (blancos) alterando el orden público y la policía nunca ha actuado como lo hicieron en este caso.

Usuarios destacaron que Victoria fue llevada en una camioneta de la policía, y no esperaron a la SEMEFO, quienes son encargados de levantar los cuerpos en estos casos.

Cabe resaltar que la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, confirmó está en contacto con los familiares de la víctima y espera justicia por el asesinato de Victoria.

Mientras que el presidente de El Salvador, confirmó que darán toda la ayuda a las hijas de Victoria y espera que la justicia mexicana actúe conforme a la ley.

Victoria es la segunda mujer muerta en Tulum, durante el sábado Karla y quien trabajaba como taxista en Holbox, fue asesinada a manos de un hombre, su muerte fue tratada como feminicidio y el presunto responsable fue detenido horas después de encontrarla sin vida.

Tras el hecho anterior, usuarios han difundido un vídeo más de abuso policial contra otra mujer, identificada como dueña del hotel Yoga Shala en Tulum.

Aparentemente utilizaron la fuerza con el fin de sacarla de la zona hotelera, en el lugar estaba Roberto Palazuelos, aparentemente tendría algo que ver con esta violenta detención, pero hasta el momento no se ha confirmado o desmentido esta información.

¡Ni una más!

NO MURIO, LA MATARON.

