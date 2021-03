Melanie, hija de Alicia Villarreal denuncia abuso

Melanie Carmona Villarreal, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, utilizó sus redes sociales para denunciar que un familiar abusó de ella en 2016.

A través de Instagram, Melani relató como un hombre de su familia, a quien consideraba como un hermano, abusó de ella y tuvo que callar.

“(…) tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tome la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quede totalmente paralizada un buen rato y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuanto tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”.

El problema fue que cuando relató este hecho a sus familiares, fue minimizado por ello e incluso fingieron que nada había sucedido, lo ignoraron para cuidar de su abuela que está enferma.

“Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas las pasa, que qué vergüenza que todos se enteraran lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pesar de la familia”, confirmó.

Arturo Carmona desconocía que su hija había pasado por este abuso, pero al enterarse dio su total apoyo a su primogénita.

“Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto. Me duele en el alma que no hayas acudido a mí. Entiendo que lo hayas hecho. Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí”, escribió el actor.