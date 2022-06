Publican pelea entre Laura Bozzo e Ivonne Montero

La tercera expulsión en ‘La Casa de los Famosos’ continúa dando de qué hablar, después de que Luis Caballero ‘Potro’ saliera del reality los ánimos incrementaron y Laura Bozzo fue quien arremetió en contra de Natalia Alcocer, pero no solo eso, también en contra de Ivonne Montero.

A través de las redes sociales, se ha viralizado el momento exacto en el que Laura Bozzo explotó en contra de Ivonne, quien intentaba poner un poco de paz tras las agresiones verbales que estaba teniendo la peruana en contra de Alcocer.

“Ya Laura, pero ¿cuál es el problema?”, le preguntó Ivonne a Laura, quien le respondió: “Y tú déjame de mirar con esa cara, porque todos sabemos…”, pero fue interrumpida por la actriz, “a mi no me hablas así Laura, porque yo no he hablado ni cinco minutos contigo”.