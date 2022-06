Bradley Cooper luce irreconocible para su nueva película

El actor ha logrado un radical cambio de apariencia para lograr su semejanza con Leonard Bernstei, un director de orquesta, pianista y compositor estadounidense.

Esta caracterización es para una nueva película que prepara Netflix sobre la vida del compositor. La biopic lleva por título ‘Maestro’, en donde se abordaran diferentes etapas de la vida de Bernstein, reconocido como una leyenda en el mundo del teatro musical.

Steven Spielberg es uno de los productores de la película, así como el cineasta Martin Scorsese. De acuerdo al portal Variety,l la producción de la película comenzó este mes y aunque por el momento no se han revelado más detalles sobre el proyecto, se sabe que ‘Maestro’ llegará al streaming en 2023 .

Netflix ha publicado a través de su cuenta de Twitter, las primeras imágenes de Bradley Cooper usando protésico para llevar los rasgos del director en su versión joven y el radical cambio a una etapa mayor.

From the set of Maestro pic.twitter.com/RFSZb1aX1i

— Netflix (@netflix) May 30, 2022