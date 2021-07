Paul McCartney se vuelve viral, tras cantar en una fiesta

Paul McCartney es uno de los artistas más importantes de toda una generación y a pesar de que han pasado los años, continúa siendo uno de los artistas más queridos y recientemente sorprendió a los invitados de una fiesta.

Esta mañana el cantante se hizo viral, tras aparecer cantando supuestamente en la graduación de una de sus nietas, sin embargo, han destacado que se trata de una reunión de trabajo de su esposa Nancy Shevell.

"Paul McCartney":

Por las reacciones a este video en la graduación de su nieta. pic.twitter.com/TZVZDNW21I — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 10, 2021

Durante toda la grabación, su esposa la acompaña y él se quita el saco solo para comenzar a cantar “I Saw Her Standing There’, un clásico de The Beatles.

Ante este momento, el clip ya es viral junto con el nombre del cantante, asegurando que sin importar la fiesta, sería un honor tener a uno de The Beatles en un evento y sin haber pagado el boleto de uno de sus conciertos.

te quiero mucho paul mccartney https://t.co/ZeHCxUIzd7 — marco (@marcolieber) July 10, 2021

¿Se imaginan?

Imagínate decir: Ah sí, Paul McCartney cantó en mi graduación porque su nieta es mi compañera… ☹️ https://t.co/C0mSRbFtUl — Patu Spindola (@PatuSA_5) July 10, 2021

¿Se imaginan estar en su graduación escolar y que su abuelo se avienta un palomazo? Bueno, desafortunadamente no todos tenemos como abuelo al mismísimo Sir Paul McCartney 😎🥳🎶 pic.twitter.com/LAOovFICKN — Creative Contents (@UwU_Mx) July 10, 2021

Pasa esto en mi graduación y me lo pierdo, porque seguro me desmayo al segundo xD https://t.co/WTuQxvfbIA — Bela (@BelaMdro) July 10, 2021

Típico viejito haciendo el ridiculo en el evento familiar, pero ojalá fuera MI viejito https://t.co/M1Si1VJfs1 — Mean Mr. Mustard (@M_MelendezF) July 10, 2021

que me costaba nacer como la nieta de Paul McCartney pregunta seria para reflexionar pic.twitter.com/caHjiDdrJ8 — ari perettilover (@saltyfraiture) July 10, 2021

