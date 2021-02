Paris Hilton se compromete en su cumpleaños

Hace unas horas, Paris Hilton confirmó que durante su cumpleaños 40, su novio y ahora prometido, Carter Reum, planeó una romántica cita de compromiso que ha robado el suspiro de sus miles de seguidores.

Confirmó que este momento, fue como siempre lo había soñado, junto a sus amigos más cercanos y su familia.

“Cuando encuentras a tu alma gemela, no solo lo sabes, lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita y para mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Mientras caminábamos hacia la cena por la plata, Carter me llevó a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien prefiera pasar mi vida para siempre”, se lee al pie de las imágenes.