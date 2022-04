Papá de Debanhi Escobar confirma su muerte

Tras una larga búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dio a conocer la localización de un cuerpo en la zona donde desapareció Debanhi Escobar. Pero dieron a conocer que no pueden determinar si se trata de la joven hasta hacer las pruebas de ADN.

De acuerdo a los primeros reportes, el cuerpo fue hallado en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, lugar que está muy cerca del de donde desapareció la joven de 18 años de edad el pasado 8 de abril.

Finalmente, Mario Escobar, papá de Debanhi, confirmó su muerte tras reconocer la vestimenta del cuerpo encontrado. Además exigió a las autoridades justicia, ya que aseguró que durante los días que duró la investigación solicitó información pero siempre se la negaron y agregó que no hicieron bien su trabajo pues ya habían estado en el lugar donde su hija desapareció.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, pedía, quería exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía. Exijo justicia, que se aclare por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados”, dijo Mario Escobar frente a la prensa la madrugada de este viernes 22 de abril.