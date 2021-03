Padre obliga a su hija a pedir perdón por realizar un ‘twerking’

Durante el fin de semana, trascendió un vídeo de un hombre en Puebla que obligó a su hija a pedir perdón por bailar un ‘twerking’ en TikTok.

Aparentemente para él era incorrecto que su hija llevara acabo este tipo de bailes que son parte de un género musical que ha sido duramente criticado, pero lejos de apoyarlo, ha dividido opiniones, ya que mientras unos aplaudieron la acción del padre otros han asegurado que trata de un pensamiento misógino.

“Este vídeo lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y vídeos que he estado subiendo en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”, declaró la adolescente que fue aparentemente obligada a leer este texto de disculpa.