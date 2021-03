Padre de Naya Rivera desmiente a Ryan Murphy

Ryan Murphy, creador de ‘Glee’, serie donde Naya Rivera ganó miles de fanáticos en todo el mundo, afirmó tras la muerte de la actriz, que crearía un fondo para los estudios universitarios del hijo de la también cantante.

Sin embargo, tras el paso del tiempo, George Rivera, padre de la actriz ha utilizado sus redes sociales, para afirmar que el productor es un mentiroso.

“Todos deben saber lo que Ryan Murphy realmente hizo o ¡no hizo!. Estoy a punto de hacer estallar esta historia”, se lee en uno de sus tuits, para más tarde afirmar que el productor no había hecho ningún fondo para su nieto, si no que era una promesa pública para quedar “bien”.

Everyone needs to know what Ryan Murphy really did … or didn’t do !!! I’m about to blow up this story …. and make sure he’s knows that I know …. — G. Rivera (@UserArtists) March 10, 2021

Ante estas acusaciones, uno de sus seguidores, cuestionó al padre sobre la posibilidad de que Ryan no cumplió su promesa para Josey, algo que respondió positivamente y agregó que había “promesas rotas, gestos huecos, ninguna llamada telefónica”.

Broken Promises….. fake outrage …. hollow gestures ….. no phone call https://t.co/EXIxrFKQht — G. Rivera (@UserArtists) March 10, 2021

Estos cuestionamientos, obligaron a Murphy a lanzar un tuit, afirmando que el fondo universitario para Josey, había sido dado a los albaceas correspondientes del fideicomiso del hijo de la actriz.

Myself, Brad Falchuk, and Ian Brennan have committed to create a college fund for Naya Rivera’s child Josey through the Naya Rivera Estate Trust. We have been in repeated conversations with the appropriate executors of her estate. — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) March 10, 2021

Pero este hecho hizo enfurecer al padre de Naya, quien afirmó que hasta este momento no hay ninguna donación a nombre de su hija y afirmando que nadie de su familia ha recibido algo como aseguró el productor, finalmente agradeció que los fanáticos sigan siendo tan devotos a la familia de Rivera, y confirmó extrañarla todo el tiempo.

Guys, we appreciate all the love for Naya, I feel your sincerity and devotion and I miss her everyday. 2 things, pls leave @MrRPMurphy alone about his actions or non actions.. that’s for him to solve. 2nd, DO NOT DONATE to any cause w/ Nayas name unless Rivera Family endorses.. https://t.co/UNE87dQCyv — G. Rivera (@UserArtists) March 10, 2021

Hijo de Naya Rivera celebrar la Navidad junto a su papá

Ex esposo de Naya Rivera demanda al condado de Ventura por la muerte de la actriz