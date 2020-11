Ex esposo de Naya Rivera demanda al condado de Ventura por la muerte de la actriz

Hace unos meses Naya Rivera falleció, luego de ahogarse en el Lago Piru ubicado en el condado de Ventura, mientras estaba con su hijo Josey, de cinco años de edad; el caso cimbró en todo el mundo.

Recientemente se dio a conocer que Ryan Dorsey, padre de Josey y ex marido de la actriz, decidió entablar una demanda contra el condado de Ventura, específicamente señalando como responsables al United Water Conservation District y al Departamento de Parques y Recreación de la zona, de la muerte “por negligencia e imposición negligente de angustia emocional.”

La información fue difundida por US Weekly y aparentemente fue durante las investigaciones donde se destacó que el bote en el que estuvieron, no cumplía con el estándar de seguridad de la Guardia Costera, debido a eso el ex de Naya decidió emprender la demanda.

Aunque tanto la familia de Naya y él, agradecieron a las autoridades haber dado con el cuerpo de la actriz, no fue hasta después que se dieron a conocer con detalle estas especificaciones sobre el bote, por lo que de haber cumplido con todo lo necesario, probablemente ‘Santana’ estaría viva y junto a su hijo.

El documento fue filtrado a la prensa y hasta este momento Dorsey no ha dado declaraciones respecto a esta demanda, que busca que reparen el daño causado a su hijo de cinco años.