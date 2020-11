Operan a Raúl Jiménez de emergencia, tras fracturarse el cráneo

Recientemente Raúl Jiménez tuvo un fuerte choque contra David Luiz, durante el encuentro entre el Arsenal y el Wolverhampton, preocupando a seguidores del delantero, ya que tras esto quedó inconsciente y fue trasladado a una clínica.

En un reciente comunicado de los Wolves, anunciaron durante la madrugada que el mexicano sería sometido a una cirugía, tras este accidente.

Se confirmó que el delantero permanecerá algunos días más en un hospital al sur de Londres y han confirmado que Nuno Espirito Santo, director técnico de Wolverhampton, se ha quedado junto al jugador en estos momentos tan complicados para su salud.

Liverpool, Manchester City, Stoke City y algunos jugadores de la liga, han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación para el mexicano quien aparentemente saldrá de esta satisfactoriamente.

Raúl podría salir del hospital el próximo martes o miércoles, pero mientras tanto lo han declarado como estable.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We're all with you, @Raul_Jimenez9.

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020