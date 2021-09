Omar Chaparro confiesa que sufrió depresión

Definitivamente, Omar Chaparro nació con estrella, sin embargo, su carrera como actor y comediante ha sido una verdadera montaña rusa. Al menos eso es lo que platicó en su más reciente entrevista con uno de sus grandes amigos.

Fue para el canal de YouTube de Yordi Rosado, que Omar Chaparro abrió su corazón para hablar de su historia de vida, desde su infancia, cómo creció, además de sus estudios y hasta confesó por primera vez que le propuso matrimonio a su esposa porque estaba embarazada de Andrea.

Actualmente, Omar goza de fama en México y Latinoamérica, pero el actor aseguró que siempre ha buscado crecer más, aunque en esas etapas ha sufrido de depresión, una de las más fuertes fue cuando pensó incluso en ahorcarse.

View this post on Instagram

Fue durante el Mundial de 2006 en Alemania que Omar Chaparro comenzó a sentir esta fuerte depresión, pues pensó que su carrera había terminado definitivamente.

“Me pegó un bajón durísimo, me preguntaba qué iba a pasar con mi carrera, me voy al Mundial y las secciones siempre eran ‘El humor con Eugenio Derbez’ y nadie mencionaba a Omar Chaparro. Me empecé a deprimí horriblemente, sentía que mi carrera se había terminado ahí… recuerdo que sí pensé, volteé a ver un cortinero y pensé en colgarme, decía ‘Ya, no más’, estaba muy triste”, explicó Omar.