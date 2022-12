Obligan a Marcela Mistral a tirar su leche materna en el aeropuerto de la CDMX

La esposa de Poncho de Nigris utilizó su cuenta verificada de Instagram para denunciar públicamente lo que ha considerado un abuso de autoridad por parte del personal del Aeropuerto de la Ciudad de México, ya que la obligaron a tirar su leche materna.

Fue a través de un video donde Marcela Mistral explicó que no le permitieron acceder con la leche materna que se había extraído y lamentablemente tuvo que tirarla, acción que la indigno pues considera que fue una medida absurda.

“Me estuve aguantando todo el día las cosas que pasaron por tema de la aerolínea pero esto ya me hizo tronar; que me obligaran a tirar la leche materna en @aicm_mx donde tienen salas pro lactancia, el colmo es que fue personal femenino el que me abordo. En ningún aeropuerto nacional o internacional me habían hecho esto, aun llevando mucha mas leche, la cual viaja en botes de tamaño permitido”, señaló Marcela.

Además agregó que se trata del alimento de su bebé y se le hizo totalmente increíble que ni si quiera en Estados Unidos, donde son más estrictos la han orillado a esto

“Pocas cosas me quiebran, esto me trono por completo. Absurdo, no se como accionar en estos casos. Violentado por completo el derecho humano de mi bebé a su leche materna por que a alguien se le ocurrió que si no venía el bebé no podía traer meche materna. Ante lo cual le expliqué que si no viene el bebé me saco leche para llevarle ( lo cual no creí tan necesario de decir porque es muy lógico) y que si el bebé viene pues COME DIRECTO no ocupa leche extraída. Casi nunca hago esto pero hoy no es para menos”, señaló la influencer.