Nueva apariencia de Demi Lovato causa polémica en redes sociales

En los últimos meses, Demi Lovato ha dado de qué hablar, no solo al revelar que se identifica como género no binario y recientemente, tras sus declaraciones sobre el contacto que ha tenido con extraterrestres.

Además en sus recientes entrevistas ha compartido cómo ha sido su proceso para poder aceptarse, tras todo su pasado lleno de conflictos internos que la orillaron a tomar decisiones equivocadas.

Finalmente Demi ha experimentado una serie de cambios muy radicales que demuestran su determinación para dejar de querer encajar en los estereotipos y recientemente fue captada junto a Paris Hilton en West Hollywood, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles.

DEMI LOVATO AND PARIS HILTON. pic.twitter.com/Zx8pl1Lovi

De acuerdo a medios locales, Demi y Paris estaban de compras por esta zona exclusiva para prepararse ante las festividades de Halloween, sin embargo, los crueles comentarios comenzaron a aparecer en redes sociales.

“Qué le pasó a Demi”, “No es el mejor look para Demi, no está enamorada del cabello”, “A Demi no le importa”, fueron los mensajes que comenzaron a surgir en diferentes plataformas.