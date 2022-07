Nodal se compromete a ayudar a mujer con tumor cerebral y termina bloqueandola

Fue en abril del año pasado cuando la campaña de la señora Rosalinda Acuña se viralizó en redes sociales, la mujer padece un tumor cerebral y desde entonces tanto El Canelo, como Christian Nodal, mostraron su interés en apoyarla con tres cirugías que requería, las cuales ascendían a millón y medio de pesos.

Después de que Nodal se comprometiera con Belinda, se dio a conocer que el interprete ya no respondía los mensajes de Brenda, la hija de Rosalinda Acuña, a pesar de eso la mujer continuó con la campaña a través de las redes sociales para ayudar a su mamá.

A poco más de un año, ahora se reveló que Nodal bloqueó la cuenta de la campaña en Twitter y en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Brenda y Rosalinda hablaron de lo sucedido y a pesar de que el cantante se deslindó de lo que había prometido le agradecieron por voltear a ver su causa.

“Llegó un momento en el que me di cuenta de que me bloqueó, de la noche a la mañana, pero me dio un impulso y un empuje para seguir luchando, la gente puede ver nuestras redes sociales, todo está claro, rifas de futbolistas que me regalaron playeras autografiadas y que la campaña sigue en pie porque todavía necesitamos dos cirugías”, expresó Brenda.