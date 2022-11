Niurka Marcos vuelve arremeter contra Juan Vidal y lo llama narcisista

Durante un breve encuentro con la prensa, Niurka Marcos confesó que se siente muy tranquila y hasta confesó que esta buscando a su siguiente conquista.

Fue en la presentación de la obra ‘The Prom’ donde Niurka habló nuevamente de Juan Vidal y aseguró que no hay frustración y que incluso no lloró por su relación y que durante su transmisión en vivo se sintió conmovida con sus seguidores.

Niurka aseguró se puso sentimental y dijo que no había que tener miedo de transmitir los sentimientos, incluso recalcó que Juan nunca la ha visto así porque no se lo merece, pero que hubo programas que lo tergiversaron, editaron y dijeron que había llorado por él.

“Pero igual, aunque lo hayan tergiversado, me sirve porque eso me muestra como un ser humano con sensibilidad”, agregó. “Me siento bien, me siento tranquila, me siento next, me siento realizada”, señaló la famosa.