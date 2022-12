Natanael Cano sufre accidente en motocicleta y comparte video del momento

A través de sus historias breves de Instagram, Natanael Cano compartió una serie de videos desde el hospital y dio detalles del accidente que sufrió recientemente.

El cantante de los corridos tumbados, apareció con uno de sus pies vendado en una cama de hospital y explicó que el accidente fue mientras montaba una motocicleta, pero agregó que fue debido a que no tenía condición física.

“Tuvimos un pequeño accidente, en la pista de Sonora aquí en la motocross, le mando no saludo a toda la plebada que le gusta andar muy recio, nos tocó pasar por esto, pero andamos échandole ganas que no estuvo pelado el putazito” dijo Natanael.

Además de mostrar varios videos del momento en el que se cayó, Nata agregó que es importante tener todos los sentidos y fuerza para poder correr en motocicleta.

“Si no entrenas, si no traes condición si traes borracheras, no llegas con las mismas habilidades a esa pista, plebada cuídense mucho”, dijo el cantante.