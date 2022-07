Natanael Cano vuelve a la polémica al revelar cuánto gana

El compositor y creador de los corridos tumbados, se ha convertido en un experto para realizar polémicas a través de sus redes sociales, sobre todo por sus excetricidades y declaraciones que le han causado escándalos, como el que vivió con Pepe Aguilar.

A través de diversas plataformas se ha viralizado una transmisión en vivio que realizó Natanael Cano, donde reveló su millonario sueldo como compositor y lo que ganó en su primer cheque.

El sonoroense recibió toda clase de comentarios, sobre todo algunos con ironía escribieron que es muy humilde al revelar lo que ganó en su primer cheque como compositor, asegurando que fue de 264 dólares.

En la transmisión en vivo que recuperó una cuenta de fanáticos del compositor, también reveló la cantidad de su último cheque y Natanael dijo que recibió medio millón de dólares, lo que equivale a 10 millones de pesos, al tió de cambio al día de hoy.

“El otro (cheque de compositor) llegó como de medio millón, un millón, dos, algo así, no me acuerdo, se me olvidó”, expresó en su transmisión.