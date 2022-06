Natanael Cano les pide a sus fans que no lo molesten con fotografías

El rapero Natanael Rubén Cano Monge, mejor conocido como Natanael Cano, ha vuelto a causar polémica a través de sus redes sociales al exigirles a sus seguidores que no lo molesten con fotografías cuando está en su tiempo libre, además les dijo que maduren.

Este es un claro ejemplo de que la fama no es bien recibida por cualquiera y es que después del éxito que ha tenido con sus corridos tumbados, parece ser que no le gusta que sus fans lo interrumpan para tomarse una foto con él y amenazó con que no posará nunca más para ellos.

“Si me ves patinando en la calle, mejor no me pidas foto porque no las doy. No por mamón. Me quitan el poquito tiempo que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. No funciona así bebés, perdón”, escribió en un texto con faltas de ortografía en sus historias breves de Instagram.