Natalia Alcocer rompe en llanto al hablar de la demanda de su ex esposo

La ex participante de ‘Survivor México’ y ‘La Casa de los famosos’ explicó que está pasando por una situación económica muy difícil y que no puede continuar pagando a sus abogados.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Natalia Alcocer compartió con sus seguidores detalle de la denuncia en contra de su ex esposo Juan José ‘N’, con quien procreó a sus hijas y a quien denunció por violencia física y económica.

En llanto total, la influencer reveló cómo va su proceso legal y señaló que está desesperada por la complicada situación económica que enfrenta.

“#justiciaparanatalia Solo quiero paz para mi y mis hijas! BASTA A LA VIOLENCIA no voy a parar y voy estar continuamente luchando por que a mis hijas no se les violente de ninguna forma”, compartió en la descripción de su publicación donde rompió en llanto.

View this post on Instagram

Además reveló en entrevista para ‘Venga la Alegría’ a su salida de la sala de juicios orales de la Fiscalía de la Ciudad de México, hace un par de días que a su ex pareja se le permitió viajar a Las Vegas el 15 de septiembre a pesar de que anteriormente se le interpusieron una serie de restricciones, entre ellas tenía prohibido salir del país.

“Estamos solas, estoy desesperada. Me avisaron hoy a las 3:30 por calidad de urgente, este tipo por la violencia, por todas las pruebas que hay acerca de mi caso penal le pusieron medidas de restricción, medidas de que no se puede acerca a mí, que no puede salir del país, y pues bueno ahorita para un viaje de trabajo a Las Vegas el 15 de septiembre, que lo hace todos los años, le dieron permiso”, señaló la conductora.