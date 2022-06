Supuesta mujer de 22 años, con la que vinculan a Piqué responde

Después de que se diera a conocer la infidelidad de Gerard Piqué que causó su separación definitiva con la cantante colombiana, se ha especulado mucho sobre la identidad de la mujer con la que el astro español habría engañado a Shakira.

Una de las mujeres que ha figurado entre las especulaciones es una mujer de 22 años, quien ha decidido romper el silencio para aclarar que ella no es la causante de la ruptura entre la pareja y pronto saldrá la verdadera chica.

La joven no quiso que se revelara su nombre, pero el programa español Socialité, reveló que las iniciales de la misteriosa mujer son C.M. y que trabaja como camarera en una de las empresas de la cual Gerard Piqué es dueño.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, detalló a la periodista Laura Roigé.