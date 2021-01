Muere Song Yoo-Jung a sus 26 años

La famosa actriz surcoreana Song Yoo-Jung, cobró fama gracias a la serie ‘Dear my name’ y lamentablemente fue encontrada sin vida en Seul. A sus 26 años de edad, la actriz y modelo perdió la vida, aunque se desconocen las causas del sorpresivo deceso de Song, medios locales indican que se enfrentaba una enfermedad mental.

De acuerdo al comunicado que emitió la agencia que la representaba artísticamente, Sublime Artist Agency, la actriz fue encontrada sin vida este sábado 23 de enero. Además informaron que su familia decidió realizar un funeral privado y reservado.

“Song Yoo-Jung era una amiga nuestra que siempre nos alegraba con su brillante sonrisa, y era una actriz maravillosa que actuaba con gran pasión. Ore por el descanso de su alma para que pueda descansar en paz en un lugar cálido”, señala el comunicado.

La actriz participó en otras series como ‘School 2017’ o ‘Make your wish’; además fue parte de ‘Golden Rainbow’ un drama coreano muy popular.

Incluso recientemente Yoo Jung se expresó sobre el suicidio en Corea del sur: “Los artistas públicos como yo no lo tienen fácil tenemos nuestras vidas privadas más escrutadas que nadie y sufrimos el tipo de dolor que ni siquiera podemos discutir con nuestra familia y amigos, había compartido la estrella de Dear my name.