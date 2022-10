Muere la luchadora de la WWE, Sarah Lee a sus 30 años de edad

Fue a través de las redes sociales que se ha dado a conocer la muerte de Sarah Lee, ex luchadora de la WWE, quien lamentablemente perdió la vida a sus 30 años.

Por medio de un breve comunicado su propia madre fue quien dio a conocer el deceso, sin dar detalles al respecto no sin antes pedir respeto por la muerte de su hija.

Además de su madre, la WWE lamentó la muerte de la luchadora quien siempre sirvió como una inspiración.

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7

Por su parte, Chelsea Green, una de sus compañeras también lamentó la muerte de su amiga.

No tweet or amount of words can bring back this beautiful human, but all of my heart goes out to @TheWestinBlake & their family. Sara Lee will be missed greatly. ♥️

The photo on the left is how I will always remember her – laughing, smiling, carefree. pic.twitter.com/XLlLFXDOcF

— CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) October 6, 2022