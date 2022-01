Muere el legendario Meat Loaf a los 74 años

El legendario actor y cantante, Marvin Lee Aday, mejor conocido como Meat Loaf, perdió la vida la noche de este jueves en compañía de su esposa Deborah y sus hijas.

Fue a través de un comunicado difundido a través de Facebook, donde la familia dio a conocer la noticia, sin dar más detalles de las causas de la muerte de la estrella de rock y cine

Rock artist Meat Loaf, who is loved for his dark stage theatricals and whose music touched many, has died at the age of 74 on Thursday. The 'Bat Out Of Hell' singer, whose real name is Michael Lee Aday, passed away with his wife Deborah by his side. pic.twitter.com/zuBaN7fvGx

— Newsweek (@Newsweek) January 21, 2022