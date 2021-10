Muere James Michael Tyler, actor de ‘Friends’ a los 59 años

La mañana del domingo, el actor James Michael Tyler perdió la vida a causa de cáncer de próstata a los 59 años, fue a través de un comunicado que su manager anunció la muerte del actor.

Tyler, era recordado por su papel de Gunther, el omnipresente barista del ‘Central Perk’ de ‘Friends’, además apareció en otras series como ‘Sabrina la bruja adolescente’, ‘Just shoot me’ y ‘Scrubs’.

James Michael Tyler fue diagnosticado con cáncer en 2018, pero lo reveló de manera pública en una entrevista con el programa Today Show de NBC en junio de este año. A través de la cuenta oficial de Twitter la serie ‘Friends’ se rindió un homenaje en su memoria.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021