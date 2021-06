Actor de ‘Friends’ anuncia que tiene cáncer terminal

James Michael Tyler, quien interpretó a ‘Gunther’ en ‘Friends’ reveló que padece cáncer terminal de próstata, el cual le fue diagnosticado hace unos años y es hasta hoy que lo dio a conocer.

El actor tuvo una emotiva entrevista a través de ‘Today Show’ donde confirmó que fue en 2018 cuando le diagnosticaron este padecimiento y debido a esto, no acudió como uno de los invitados presenciales del reencuentro de ‘Friends’.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021