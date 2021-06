Pierde la vida el caricaturista, Antonio Helguera

Durante la noche de este viernes 25 de junio, se confirmó la muerte del famoso caricaturista, Antonio Helguera, a los 55 años de edad, aparentemente a causa de un infarto.

La información de su muerte fue dada a conocer a través de La Jornada, donde dio a conocer su trabajo y por supuesto, donde lamentaron su deceso.

Aunque en La Jornada se dio a conocer, el caricaturista trabajó en MILENIO Semanal, ‘El Chahuistle’, ‘El Chamuco’, Canal Once, Canal 22 y TV UNAM, donde es conductor de ‘El Chamuco TV’ con Cintia Bolio, José Hernández, Rafael Pineda Rapé, Rafael Bajaras ‘El Fisgón’ y Patricio Ortiz.

Personalidades del medio y políticos, lamentaron la muerte del caricaturista a través de redes sociales, entre ellos el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2021