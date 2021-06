Lyn May confiesa que no le cae bien Belinda

La vedette es sin duda una de las más polémicas famosas a la hora de opinar y en sus más recientes declaraciones dejó claro que no le cae bien Belinda, incluso dio sus razones.

Fue durante la alfombra roja de la puesta en escena ‘Sie7e’, que Lyn May dio estas y otras declaraciones pero sobre sus parejas del pasado, que incluyen Eric del Castillo y Andrés García.

Con toda franqueza, Lyn May confesó que tuvo una relación fugaz con Eric del Castillo pero una de sus declaraciones cuando los reporteros le pidieron su opinión sobre el anunciado compromiso entre Belinda y Nodal la bailarina se explayó.

“No me hablen de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo, no me gusta, celosa de quién, yo tengo unos buenotes. Mira a mi me han dado anillos, pero anillos, bonitos. No me cae ni gorda, ni flaca, simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto”, expresó ante las cámaras.